Aufschwung abgesagt: Industrieaufträge brechen schon wieder ein

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Redaktion F-News

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Deutschlands Industrie verliert im April 3,8 Prozent ihrer Aufträge. Elektrobranche, Maschinenbau und Autobauer stürzen ab. Der kurze Hoffnungsschimmer vom März ist schon wieder verblasst.

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