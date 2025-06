Amokfahrt nach Schlägerei – Fünf Verletzte in Krefeld, darunter Kleinkinder!

Bei einer dramatischen Flucht nach einer Schlägerei hat ein Auto am Samstagabend in Krefeld fünf Passanten erfasst – darunter zwei Kleinkinder. Wie das Polizeipräsidium Krefeld berichtet, geschah der Vorfall gegen 20:40 Uhr an der Ecke Südstraße / Tannenstraße. Drei Männer im Alter von 25 und 52 Jahren sowie zwei Kinder im Alter von einem und zwei Jahren wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Statt sich um die Verletzten zu kümmern, rasten die Insassen mit dem Wagen davon – bis die Polizei das Fahrzeug wenig später auf der Kölner Straße stoppte. Drei Männer (24, 28, 29) wurden gestellt. Sie sollen zuvor in eine Prügelei auf der Roßstraße verwickelt gewesen sein. Wer am Steuer saß, ist noch unklar – ebenso, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen: Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Was für ein Irrsinn auf unseren Straßen – und die Verantwortlichen? Wieder einmal bekannt bei der Polizei!