Afghane prügelt Mann mit Gürtelschnalle krankenhausreif

Horn/Niederösterreich. Freitagabend ereignete sich ein schwerer Vorfall, bei dem ein Mann mit dem Dorn einer Gürtelschnalle am Kopf verletzt wurde. Das Metallteil war in seiner Schädeldecke stecken geblieben, berichtet die Krone. Das Opfer wurde per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Der Täter, ein 35-jähriger Afghane, hatte ihn in peitschenartiger Weise geschlagen. Außerdem wurden bei der Auseinandersetzung zwei weitere Personen verletzt.

Der Vorfall könnte mit einem sexuellen Übergriff desselben Mannes auf zwei Mädchen in Verbindung stehen. Der Täter wurde verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. Innenminister Gerhard Karner fordert harte Maßnahmen gegen solche Gewalttäter, einschließlich Abschiebung nach Afghanistan.