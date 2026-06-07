AfD-Politikerin Baum erhebt schwere Vorwürfe: Wurden Risiken der mRNA-Impfstoffe verschwiegen?

Wie die Bundestagsabgeordnete Christina Baum in einer aktuellen Stellungnahme erklärt, müsse die Bundesregierung dringend über mögliche Risiken von mRNA-Impfstoffen für Schwangerschaften aufklären. Anlass sind Aussagen des ehemaligen Pfizer-Toxikologiechefs Helmut Sterz, der in einem Interview von einer erhöhten Fehlgeburtenrate bei Ratten in präklinischen Versuchen berichtet haben soll. Baum spricht von alarmierenden Vorwürfen eines langjährigen Pharma-Insiders. Sterz […]

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