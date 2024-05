AfD-Politiker im Supermarkt angegriffen

Sachsen / Ebersbach-Neugersdorf. Ein 53-jähriger Mann hat den AfD-Landtagsabgeordneten Mario Kumpf in einem Supermarkt angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag und wurde von der Polizei Görlitz bestätigt, jedoch wurde das Opfer zunächst nicht namentlich identifiziert. Die “Sächsische Zeitung” nannte später den Namen von Kumpf. Der Angreifer schlug den Politiker mit der Hand ins Gesicht. Es handelt sich dabei um einen deutschen Staatsangehörigen gegen den nun der Staatsschutz ermittelt.

Originalaussendung Polizei Sachsen

Körperverletzung im Supermarkt

Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach, Unterer Kirchweg

22.05.2024, 13:15 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag ist ein politischer Mandatsträger in einem Supermarkt am Unterer Kirchweg in Ebersbach verletzt worden. Ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger schlug den Mann ins Gesicht und ging dann einkaufen. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Ordnungshüter stellten einen 53-jährigen deutschen Tatverdächtigen und fertigten eine Anzeige wegen der Körperverletzung. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.