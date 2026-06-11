Abtreibungen in katholischen Kliniken: Lebensrechtler kritisieren Katholische Frauengemeinschaft

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Redaktion F-News

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Die kfd fordert Abtreibungen in katholischen Krankenhäusern und eine Finanzierung durch Krankenkassen. Bischof Algermissen nennt das unerträglich. ALfA-Chefin Cornelia Kaminski wirft dem Verband Unkenntnis, erfundene Versorgungslücken und die Verleumdung von Lebensrechtlern vor.

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