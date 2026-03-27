Aber sicher doch, die Schweiz ist sicherer geworden

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Redaktion

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Das Schweizer Fernsehen verkündete diese Woche in der Tagesschau frohe Botschaft: Die Schweiz werde sicherer. Eine Aussage, die sich beim Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik in Luft auflöst – wie SVP-Nationalrat Pascal Schmid in einem Editorial vom 26. März 2026 darlegt. Seit 2019 sind die Straftaten in der Schweiz von 432’000 auf rund 555’000 gestiegen. Minus 1,5 […]

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