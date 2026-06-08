250 Millionen Euro im Feuer: Ministerium lässt 2.000 Tonnen Masken vernichten

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Gesundheitsreporter

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Das Bundesgesundheitsministerium lässt erneut riesige Maskenbestände entsorgen. Der Rechnungshof spricht von massiver Überbeschaffung und Folgekosten in dreistelliger Millionenhöhe.

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