2,38 Millionen für queer-feministischen Widerstand: FPÖ rechnet mit EU-Forschungsförderung ab

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Redaktion F-News

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Die EU finanziert ein Projekt für queer-feministische Widerstandsstrategien gegen sogenannte „Anti-Gender-Politik“ mit knapp 2,38 Millionen Euro. FPÖ-Politiker Manuel Litzke kritisiert die Prioritäten der Forschungsförderung.

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