Mordversuch: 15-Jähriger rast mit Auto auf Polizisten zu!

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Gelsenkirchen sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Minderjährige soll am Montagabend gegen 18.55 Uhr im Stadtteil Rotthausen mit einem Auto gezielt auf zwei Polizeibeamte zugefahren sein, um sich einer Verkehrskontrolle auf der Haydnstraße zu entziehen. Nach Angaben der Ermittler konnten sich die Beamten nur durch einen Sprung zur Seite retten. Verletzt wurde niemand – offenbar nur durch Glück.

Anschließend flüchtete der Jugendliche mit dem Fahrzeug zunächst durch das Stadtgebiet, dann über mehrere Autobahnen in Richtung Duisburg. Die Verfolgung endete auf der A3 an der Anschlussstelle Duisburg-Wedau, wo Streifenwagen den Pkw einkeilten und zum Stillstand brachten. Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen VW Fox, der zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes, dem das zuständige Gericht stattgab. Der Jugendliche befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.