15-Jähriger in Stuttgart brutal attackiert – fünf Tatverdächtige in Haft

Wie die Polizei Stuttgart erst heute bekanntgibt (Quelle), ist am 23. Juli 2025 ein 15-jähriger Jugendlicher in Stuttgart-Heumaden auf dem Nachhauseweg von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt worden. Die Ermittler konnten inzwischen neun Tatverdächtige identifizieren, fünf von ihnen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Das Opfer wurde gegen 11.40 Uhr auf der Straße von der Gruppe angesprochen, zu Boden gebracht und massiv geschlagen und getreten. Erst als Zeugen einschritten, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flohen. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Am 21. August 2025 nahmen Polizeibeamte fünf männliche Verdächtige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie eine 16-jährige Frau fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen von Wohnungen und Unterkünften in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Möglingen und Egenhausen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet wird.

Die bestehenden Haftbefehle wegen versuchten Totschlags wurden gegen zwei 15-Jährige, zwei 16-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit sowie einen 17-Jährigen aus dem Südsudan vollstreckt. Die 16-Jährige mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit wurde gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.