15-jährige Afghanin getötet: Eltern waren mit ihrem Lebenswandel nicht einverstanden

Der Verdacht gegen die Eltern des tot aufgefundenen Mädchens aus Afghanistan hat sich erhärtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Eltern mit dem Lebenswandel der Tochter nicht einverstanden waren und sie bereits am Samstag getötet haben. Die Mutter hatte am Montag das Mädchen bei der Polizei als vermisst gemeldet, die dann am Abend die Leiche fand.

„Nach Vorführung der beiden Personen beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz, ordnete dieser die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gem. § 212 StGB gegen die beiden Beschuldigten an. Beide Personen wurden in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Entschluss zur Tötung ihrer Tochter gefasst haben, weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren.“