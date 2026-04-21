14 Milliarden für 14 Minuten: Bahnprojekt Hamburg–Hannover spaltet den Verkehrsausschuss

Eine Milliarde Euro pro Minute Fahrzeitgewinn – dieses Verhältnis brachte Professor Thomas Siefer von der Technischen Universität Braunschweig auf den Tisch, als der Verkehrsausschuss des Bundestages am Montag über den geplanten zweigleisigen Bahnstreckenneubau zwischen Hannover-Vinnhorst und Hamburg-Meckelfeld debattierte, wie der Bundestag berichtet. Kosten laut Gesamtwertprognose: 14,1 Milliarden Euro. Fahrzeitgewinn: 14 Minuten. Siefers nüchterne Rechnung dürfte so manchem […]

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