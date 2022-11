Xi vor dem Sturz

Nun haben sich doch die Studenten an die Spitze der Proteste gesetzt, die mittlerweile zum Flächenbrand geworden sind. Wie wird Xi Jinping reagieren? Hetzt er dem eigenen Volk das Militär auf den Hals? So oder so könnte sein Ende bereits besiegelt sein. Knickt er entgegen seinen Gewohnheiten einmal ein, verliert er Gesicht und Rückhalt in den eigenen Reihen. Schlägt er mit aller Härte zu, bringt ihm das noch mehr Hass aus der Bevölkerung ein. Ist der Sicherheitsapparat dem Volkszorn gewachsen?