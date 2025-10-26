Wo sind die Drohnen geblieben?

Wo bleibt denn jetzt der Spannungsfall? Seit mehr als einer Woche hat man nichts mehr von Drohnen und 99 Luftballons gehört, die in fremde Lufträume eindringen und immer wieder den Flugverkehr lahmlegen. Handelte es sich nur um eine verspätete Sommerlochente oder wollte man wieder einmal testen, wie weit man gehen kann? Dann ist das Ergebnis im Gegensatz zu Corona dieses Mal negativ ausgefallen.

Denn auch die Bratwurstgemeinde hat noch so viel Restverstand behalten und lässt sich nicht so ohne weiteres in einen Krieg treiben. Vielleicht liegt es auch an den pandemisch geschürten Ängsten, dass die breite Masse nicht bereit zu sein scheint, sich und ihre Kinder für einen sinnlosen Krieg zu opfern. Um junge Leute für die Front zu begeistern braucht es nämlich das genaue Gegenteil der gegenwärtigen Politik: Übersteigerten Patriotismus und Vaterlandsliebe oder ein religiöses Ziel, für das es sich zu Sterben lohnt.