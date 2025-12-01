„Tun wir, was getan werden muss!“ – war das in Gießen SO gemeint, Herr Steinmeier?

Bundespräsident Steinmeier forderte letztlich in Sachen Parteipolitik: „Tun wir, was getan werden muss!“ (hier). Es war klar, welche Partei der Herr meinte, zu deren Bekämpfung er aufrief. Aus seinen eigenen Reden müsste Steinmeier folgendes Eigenzitat noch im Kopf haben: „Der Weg von solch verrohter, zynischer, unerbittlicher Sprache zur offenen Gewalt, er ist ganz offensichtlich kurz geworden“.

Steinmeier: Kurzer Weg von unerbittlicher Sprache zur Gewalt

Sehr kurz ist Ihr Weg, Herr Steinmeier! Sie schreiten voran und hinter Ihnen marschieren die vermummt-gewalttätigen Kader der SPD-nahen Terrororganisation „Antifa“, untergehakt mit Gewerkschaften und anderen staatsbezahlten Organisationen. Am Wochenende in Gießen gegen die umfragemäßig stärkste Partei in Deutschland. Sollte es in Deutschland je ein Staatsoberhaupt gegeben haben, das die Bürgerschaft zutiefst zu spalten suchte – man müsste wohl nicht lange suchen.