Screenshot YT

„Tun wir, was getan werden muss!“ – war das in Gießen SO gemeint, Herr Steinmeier?

|

Hans Egeler

|

,

Bundespräsident Steinmeier forderte letztlich in Sachen Parteipolitik: „Tun wir, was getan werden muss!“ (hier). Es war klar, welche Partei der Herr meinte, zu deren Bekämpfung er aufrief. Aus seinen eigenen Reden müsste Steinmeier folgendes Eigenzitat noch im Kopf haben: „Der Weg von solch verrohter, zynischer, unerbittlicher Sprache zur offenen Gewalt, er ist ganz offensichtlich kurz geworden“.

Steinmeier: Kurzer Weg von unerbittlicher Sprache zur Gewalt

Sehr kurz ist Ihr Weg, Herr Steinmeier! Sie schreiten voran und hinter Ihnen marschieren die vermummt-gewalttätigen Kader der SPD-nahen Terrororganisation „Antifa“, untergehakt mit Gewerkschaften und anderen staatsbezahlten Organisationen. Am Wochenende in Gießen gegen die umfragemäßig stärkste Partei in Deutschland. Sollte es in Deutschland je ein Staatsoberhaupt gegeben haben, das die Bürgerschaft zutiefst zu spalten suchte – man müsste wohl nicht lange suchen.

Avatar-Foto

Hans Egeler

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

2 Antworten zu „„Tun wir, was getan werden muss!“ – war das in Gießen SO gemeint, Herr Steinmeier?“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Na,da sind wir doch zutiefst beruhigt.Immerhin,wenn man so sieht was in diesem Konstrukt so abgeht und das Wort Ratten mit Verlaub noch winzig erscheint, betrachtet man den Umstand wie hier zu Landen mit den schwächsten der Gesellschaft umgegangen,die Jüngsten,da erscheint mir selbst das 48% Rente,im Gegensatz zu Italien,Rom mit 96% selbst als klein.In diesem Sinne,mit Verlaub,nicht Sozialistischen Gruß…

    Antworten
  2. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Na immerhin…Ein Licht,ein Lichtlein brennt,manch Einer sich im Geist verrennt…. Es Weihnachtet sehr und noch so manches mehr… Still ruht der Geist (See)…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: