„Rechter Verschwörungstheoretiker“ – bei euch piept’s wohl

Die Stellungnahmen der Giordano Bruno Stiftung und des Zentralrats der Ex-Muslime zum Anschlag in Magdeburg beschreiben Taleb A. als einen von Hass auf „Muslime“ (auf Deutsch heißt das Moslems oder Mohammedaner) und deutsche Behörden getriebenen, rechtsextremen Verschwörungstheoretiker. Ahadi, Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime, beschreibt ihn sogar als „Psychopathen“. Sowohl die Stiftung als auch Ahadi betonen, dass Taleb A. über Jahre hinweg den Zentralrat der Ex-Muslime und die Säkulare Flüchtlingshilfe terrorisiert habe.

Vielleicht schaffen die beiden es ja auch, den Mordanschlag auf Michael Stürzenberger als Tat eines AfD-Anhängers zu interpretieren.

Seht euch das an:

Nur einen Tag nach dem Terroranschlag eines Arabers in #Magdeburg erobern streng gläubige Muslime den Weihnachtsmarkt in Hannover und fordern™ irgendwas mit "Islam in Deutschland"! pic.twitter.com/6SVgM4OZpC