Ungern wiederhole ich die Phrasen aus dem Unk-Funk, dann schon lieber mich selbst. Dafür genügen im Prinzip drei Buchstaben: NIX!

Wer noch ein paar weitere Zeilen benötigt, um sich über meine Meinung zu ärgern, kann sich hiermit gerne den Morgen verderben: Zwei alte Herren feiern sich selbst und verabreden sich für die nächste Party. Aber natürlich wollen beide den Frieden, aber erst nach dem Krieg. Wer die Börse beobachtet, kommt der Wahrheit ein Stück näher. Mit Rüstung rollt der Rubel, Nastrovje!