Trump trifft Putin nächste Woche in Alaska

Eher friert die Hölle zu, als dass der Ukrainekrieg einfach so zu Ende geht. Trump hat sich nämlich damals einfach nur versprochen, als er von einem Blitzfrieden innerhalb von 24 Stunden sprach. Gemeint waren 24 Monate und die sind noch lange nicht um. Und auch das Treffen im Packeis ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, denn aus Moskau wie aus Washington wird nicht gerade leise von Gebietstausch geflüstert, als wäre die Ukraine der Gazastreifen und Putin der leibhaftige Bibi. Das geht nun wirklich nicht, ohne den zu klein geratenen Lord Volodymord zu fragen. Der wird den Teufel tun und mit einem Ja gleichzeitig seinem vorzeitigen Ableben zustimmen.

Fast hätte ich es vergessen, ganz nebenbei, zwischen all den Bodenschätzen, Schürfrechten und Gebietsansprüchen geht es im Krieg immer auch um Menschenleben – oder eben nicht, je nachdem, wie man es sieht. Das hat natürlich Zeit bis zum nächsten Sanktnimmerleinsfreitag.