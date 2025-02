Wenn man all das, was in unserem Land in den letzten Wochen geschehen ist, aus der Ferne besieht, dann blickt man doch auf nichts anderes als auf ein riesiges Irrenhaus, ein Staatengebilde, welches mit normalem menschlichen Verstand nicht mehr zu begreifen ist, eine in Trance dem kollektiven Selbstmord entgegen tanzende Sekte.

