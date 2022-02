Die geimpft ungewählte Wahl eines ungewählt geimpften Bundespräsidenten 

Geimpfte Antidemokratie in der ungewählten Antidemokratie der ungeimpften Postdemokratie – Zorngedanken eines Zaunbürgers (von Nero II. – Souverän)

Bild von Christian Bueltemann auf Pixabay



Während die Vorbereitungen mit “Präventivschlägen“ bzw. mittels “False-Flag-Operations“ in vollem Gange sind, entweder in ganz Europa einen neuen bewaffneten Konflikt auszulösen oder in den einzelnen Ländern per “Operation Sunrise 2022“ und/oder durch “Farben(pseudo)revolutionen“ einen Bürgerkrieg zu provozieren, ist in Berlin die Irrenhaus-Installation für das elitäre Irrenhaus-“Hochamt“ zu einer “dem deutschen Volke“ unzugänglichen Irrenhaus-Wahl eines ungewählten Irrenhaus-Vorstandsvorsitzenden so (un)gut wie abgeschlossen:

Doch nicht nur eine dermaßen elitäre vom notorischen Kartell der politischen Parlamentsparteien und sich aus deren favorisierten Alibi-Vasallen “parteipolitisch zuverlässig“ zusammensetzende entsprechend moralisch dubios ausgekungelte Wahlmänner- und Wahlfrauenversammlung sollte das exklusive Recht erhalten, den deutschen Bundespräsidenten wählen zu dürfen: Nie und nimmer – welch “vollendet“ verendeter spätfeudalistischer Gnadenakt wird dadurch in drei Teufels Namen “Das Tier = 666 = FFF“ denn wieder die Spitze des Eisberges kreißen lassend als Steinbeißer-Mausgeburt geworfen haben!

Und während an diesem Selbstbeweihräucherungs-Nabelschausonntag außerdem doch auch ein Rest von patriotischem Anstand hätte gebieten sollen, den Terroropfern der verheerenden Bombardierung Dresdens in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 und deren tragischen Folgetagen stillschweigend demütig zu gedenken, findet im heutzutage drittklassig verschlimmbesserten Deutschland, das es je gegeben hat und in dem wir alle zunehmend ungut und ungerne zwangsvegan dahinvegetieren, der lautstark übermütige Schickeria-Auflauf zur Wahl eines neuen alten Grüßaugust-Häuptlings statt. Die dazu erwählten extra-exklusiven “Wähler-Unstern-Innen“ – ergo die handverlesen “PCR-getesteten“ Schönen und schnöden Reichen – geben sich mit noch schöneren und reicheren, dennoch aber gleichfalls völlig unterbelichtet unterrepräsentierten Parlamentariern die Klinke in die geimpfte Hand.

Denn lediglich “Glücklich Geimpfte“ mit entsprechend vor Ort kurzfristig vollstrecktem 24-Stunden-Nasenbohrtest haben Einlass zu dieser großen Oper der Elite-Kür eines BRD-Vorstandsvorsitzenden; also keine “falschen Fuffziger“, sondern nur Feuer- und Feiertags-Wahl(s)pass für feurig feiernde “Impf(s)passbesitz-Unstern-Innen“. Die allen zu Dank verpflichtete allzu “dankbare“ Plandemie macht diesen höchst willkommenen Plan an “Willkommenskultur“ (oder ist dieses Modewort schon ausgestorben?) zusätzlich möglich.

Das ist unverschämt frech und bodenlos skandalös, da dies offen praktizierte Antidemokratie innerhalb der praktizierten Antidemokratie der antidemokratisch praktizierten Schickeria-Wahl eines vom Volk ungewählten Bundespräsidenten darstellt: “Stell Dir vor, es ist Wahl und keine(r) darf hingehen!“ Nein!

Das ganze deutsche Volk muss nicht nur das Recht, sondern sogar auch die Pflicht haben, sich seinen Bundespräsidenten – analog zu der in regelmäßigen Vierjahresabständen stattfindenden Bundestagswahl – einer wahren Demokratie würdig in freien und geheimen Wahlen selbst wählen zu können: Der Würde des Reichstages und seiner allem die Stirn bietenden eingemeißelten Losung “Dem deutschen Volke“ als dem einzigen Souverän entsprechend, als dessen durch die Jahrhunderte mit Blut und Eisen hart erkämpftem Recht nur dieser sich selbst gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet ist – WIR sind dieser Souverän, WIR SIND DAS VOLK!

“Nero II.“ – Souverän