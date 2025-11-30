Das Wort zum Landfriedensbruch in Gießen am 1. Advent Anno Domini MMXXV

Nero Redivivus

„Wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein! Nach den bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen plakativer Intoleranz gegenüber dem Gründungskongress Andersdenkender werden die NGO-finanzierten aggressiven proto-kommunistischen Antifanten, noch bevor der Hahn kräht, die Freiheit und die Würde und das Recht jedes Menschen auf demokratische Entfaltung dreimal verleugnet haben. ‚Unsere Demokratie‘ – das ist das stalinistische K-Gruppen-Selbstverständnis eines Walter Ulbricht: ‚Es muss alles ganz demokratisch aussehen, doch wir (sic) müssen die absolute Kontrolle haben.‘

Also verursachen die neo-stalinistischen Antifa-Epigonen größtmögliches Chaos und werfen den ersten Stein zum Bürgerkrieg. Also verursachen im Interesse der Neuen Weltordnung die nützlichen Idioten der Antifa größtmögliches Chaos und ebnen ganz im Sinne von Weltwirtschaftsforum, EU und NATO den düsteren Marsch in den Dritten Weltkrieg. Also formieren die neo-stalinistischen Antifa-Horden die nützliche Prätorianergarde der globalistischen Milliardärssozialisten: SUUM CUIQUE!“

Nero Redivivus

4 Antworten zu „Das Wort zum Landfriedensbruch in Gießen am 1. Advent Anno Domini MMXXV“

  1. Avatar von hans-ulrich mayr
    hans-ulrich mayr

    Diese Szenarien dienen nur der herrschende Clique im Hintergrund. divide et impera.

    Antworten
  2. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Wer bitte finanziert die NGO`s, wenn kein Geld mehr da ist ? Da bin ich neugierig wie eine Katze …

    Antworten
    1. Avatar von Susan
      Susan

      George Soros?

      Antworten
  3. Avatar von Nero Redivivus
    Nero Redivivus

    (UN)WERTESKALA: VON DER INTOLERANZ ZUM NUKLEAREN WINTER 
    1. Intoleranz – Interkannibalismus (weltweit in Politik, Turbokapitalismus und allen Aspekten in Kultur und Leben sämtlicher Gesellschaften dieses Strafplanets Erde) 
    2. Machtergreifung (DR 1933) 
    3. Diktatur: absolute Macht (DR 1933) – „antifaschistisch-demokratische Grundordnung“ (D“D“R 1949) – Demokratiesimulation mit „N(ot)-S(tands)-Gesetzen“ (BRD West 1968) – Corona-Lockdown-Zwangsregime per „Hygiene-N(ot)-S(tands)-Gesetzgebung“ (BRD reuniert 2020): vom „Verfassungs(!)-Schutz(mann)“ dekretierte „wehrhafte Demokratie“ 
    4. Bücherverbrennung (DR 1933) – Zensur (D“D“R 1949 und weltweit) – Internet-Zensur (BRD reuniert, EU, weltweit) 
    5. Kriegsvorbereitung – Kriegseinsätze – Bürgerkrieg – Weltkrieg – Atomkrieg – „Agenda 2030“ (BRD reuniert, EU, weltweit) 
    6. Massenmord (Dritter Weltkrieg) 
    7. Armageddon – „nuklearer Winter“ (weltweit)

    Antworten

