Das Wort zum Landfriedensbruch in Gießen am 1. Advent Anno Domini MMXXV

„Wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein! Nach den bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen plakativer Intoleranz gegenüber dem Gründungskongress Andersdenkender werden die NGO-finanzierten aggressiven proto-kommunistischen Antifanten, noch bevor der Hahn kräht, die Freiheit und die Würde und das Recht jedes Menschen auf demokratische Entfaltung dreimal verleugnet haben. ‚Unsere Demokratie‘ – das ist das stalinistische K-Gruppen-Selbstverständnis eines Walter Ulbricht: ‚Es muss alles ganz demokratisch aussehen, doch wir (sic) müssen die absolute Kontrolle haben.‘

Also verursachen die neo-stalinistischen Antifa-Epigonen größtmögliches Chaos und werfen den ersten Stein zum Bürgerkrieg. Also verursachen im Interesse der Neuen Weltordnung die nützlichen Idioten der Antifa größtmögliches Chaos und ebnen ganz im Sinne von Weltwirtschaftsforum, EU und NATO den düsteren Marsch in den Dritten Weltkrieg. Also formieren die neo-stalinistischen Antifa-Horden die nützliche Prätorianergarde der globalistischen Milliardärssozialisten: SUUM CUIQUE!“