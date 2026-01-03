Berlin: Licht aus – kein Spot an, oder doch?

Bis Donnerstag bleiben laut Polizei in den betroffenen Berliner Gebieten die Lichter aus. Ob man dort vom Angriff der USA im fernen Venezuela weiß? Und wenn ja, wen interessiert es? Kein Strom, kein Aufzug, keine Heizung und der Katastrophenschutz lässt sich nicht wirklich blicken. Die Angst vor Plünderungen geht um. Was geschieht in den nächsten Tagen? Verlieren die Behörden die Kontrolle? Haben sich Freiwillige gemeldet und organisieren die Betroffenen Selbsthilfe?

Das sind spannende Fragen, die sich bald beantworten. Taugt unsere Gesellschaft noch was, gibt es den vielbeschworenen Zusammenhalt in der Not noch, oder sucht jeder sein Vorteil und kümmert sich einen Dreck um den Nächsten?