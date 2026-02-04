Wer steuerte Epstein?

Alles Epstein oder was und nichts dahinter?

|

Fantareis

|

, ,

Jeder arbeitet sich gerade an den Epstein files ab, aber werden wirklich alle Fragen gestellt? Der Mainstream verfolgt wie immer die Spuren nach Russland und strickt die Geschichte so, dass Epstein ein Doppelagent gewesen sein könnte, der vor allem mit Hilfe von Putin sein Netzwerk aufgespannt haben soll. Linksrotgrüne Politiker geben noch eine Prise AfD hinzu, wohlwissend, dass niemand aus der Partei jemals mit dem Lolita-Express zu Epstein-Island geflogen ist. Der Mossad wird gerade noch so erwähnt, doch zu viel davon wäre purer Antisemitismus, auch dass Epstein sich als Vertreter von Rothschild bezeichnet hat oder Nicht-Juden als Goyim titulierte, mit denen man alles machen dürfe. Das überlässt man dann lieber den rechten Verschwörungstheoretikern.

Donald Trump ist natürlich weiterhin vollkommen unschuldig, es gibt trotz etlichen neu aufgetauchten ekligen Videos und Fotos keine Anhaltspunkte für seine Verstrickung, so heißt es jedenfalls von Janich bis Alex Jones ziemlich unkritisch. Manche ziehen dazu sogar die Aussage von Ghislaine Maxwell aus Dezember 2025 heran, die lautete, Trump habe sich nie eines Übergriffes schuldig gemacht. Wenn es passt, dann glaubt man auch dieser Teufelin in Menschengestalt. Nach den Aussagen wurde sie auch vollkommen zufällig in ein Luxusgefängnis verlegt. Aber gut, Donald Trump ist ein ehrenwerter Mann.

Einig sind sich Mainstream wie Alternative, dass Epstein scheinbar überall seine Finger drin hatte und selbst wenn man vielen Promis, Politikern und Royals bis jetzt keine konkrete Straftaten nachweisen kann, müsste es eigentlich weltweit Rücktritte hageln. Tut es aber nicht, wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dabei sind noch mindestens drei Millionen Dateien unter Verschluss, was mag darin wohl aufgezeichnet sein?

Ich habe viele weitere Fragen. Lebt Epstein vielleicht doch noch? Sind die Akten nicht nur geschwärzt, sondern sorgfältig ausgewählt, um gewisse Spuren zu legen und andere zu verwischen? Technisch ist es mittlerweile kein Problem mehr, auch riesige Datensätze komplett zu fälschen oder nur die Meta-Daten zu verändern, dass niemand mehr nachvollziehen kann, was davon noch original ist. Papier ist schon geduldig, Digitales noch viel mehr. Die Öffentlichkeit könnte komplett getäuscht und viele fleißige Journalisten auf der Jagd nach Klicks beschäftigt werden.

Wie konnte Epstein über Jahre als einzelner pädophiler Superverbrecher mit seiner ultrabösen Assistentin dieses gigantische Netzwerk aufbauen? Ich habe da so meine Zweifel, wie in den Fällen Dutroux oder NSU. Die Spuren in Richtung Kinderhandel und Pornographie wurden seinerzeit nicht weiter verfolgt, die Akten sind bis zum Sanktnimmerleinstag gesperrt, was sicher gewisse Gründe hat.

Zurück zur Gegenwart. Wenn Epstein also wirklich der große Strippenzieher war, in wessen Auftrag hat er gehandelt? Wer und was hat die vermeintlich Mächtigen dazu gebracht, in seine Fallen zu tappen? Wer sind seine Hintermänner? Geheimdienste, Verbrechersyndikate, Geheimlogen oder das ultimative Böse? Merkwürdig auch: Sie haben sich alle bereitwillig filmen und fotografieren lassen und ganz offen SMS und Emails von ganz normalen Geräten unter ihren echten Namen verschickt. Es hat wohl niemand ernsthaft negative Folgen befürchtet. Ist so viel Unverfrorenheit wirklich vorstellbar?

Was die Akten bisher offenlegen sollen ist bereits harter Tobak: Es geht nicht einfach „nur“ um Sexorgien mit Minderjährigen, Vergewaltigung, Drogen, Erpressung, Korruption im großen Stil, Landes- und Geheimnisverrat, sondern selbst im Mainstream wird die Möglichkeit von Ritualmorden an Kindern in den Bereich des Denkbaren gerückt. Aber wo sind jetzt die handfesten Beweise? Welche Zeugenaussagen lassen sich belegen, wenn gar nicht erst ermittelt wird?

Ich fürchte, wir werden es vorerst nicht erfahren. Denkbar ist vieles, aber mit der Verdachtsberichterstattung ist das so eine Sache. Auch bei so fiesen Typen wie Epstein, Gates und Co.

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Spenden √

Kommentare

2 Antworten zu „Alles Epstein oder was und nichts dahinter?“

  1. Avatar von Mikey 2.0
    Mikey 2.0

    Ja, da wird man wohl einmal mehr bis zum juengsten Tag warten muessen, wenn nicht zur Abwechslung mal ein Wunder passiert… siehe z. B. 9/11…
    Trotzdem frage ich mich, nachdem in den Akten englische, franzoesische, russische, ukrainische, norwegische, daenische und was weiss ich noch fuer Namen auftauchten, ob es dort auch deutsche welche gibt, also die auch noch hier leben (oder ob das vielleicht nachgereicht wird wenn Schland stresst)?

    Antworten
  2. Avatar von Gernot Menderscheit
    Gernot Menderscheit

    Zunächst einmal: Epstein als Puppet Master ist ein schräges Bild. Meiner Meinung nach war (ist?) Epstein selber nur eine Marionette. Das Bild aber suggeriert, dass er der Master of the Universe sei. Das ist jedoch bestimmt nicht richtig.

    Zweitens: Im Dschungel all dieser Dokumente wird letztlich kaum auszumachen sein, was wahr ist oder was nur von interessierter Seite dort hineingeschmuggelt wurde. In Zeiten KI-generierter „Realität“ ist alles möglich, selbst Bildern und Videos kann man nicht mehr 100%ig vertrauen.

    Deshalb ist die Frage „Hat er oder hat er nicht?“ sehr schwer zu beantworten. Selbst Zeugenaussagen der Opfer (sofern sie überhaupt noch leben) bleiben unzuverlässig, weil auch hier politische Animositäten eine Rolle spielen. Unabhängig davon, ob er involviert war oder nicht – Trump hat diese Problematik erkannt und auch begriffen, dass dies alles nicht in Schauprozessen gegen die Schuldigen und drastischen Verurteilungen enden kann, so gerne man dies vielleicht auch möchte und so sehr die Öffentlichkeit dies auch fordert.
    Die Problematik wird also darin bestehen, einerseits die Öffentlichkeit zufriedenzustellen und andererseits ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Denn ein Schauprozess, der dann mangels gerichtsfester Beweise oder aufgrund begründeter Zweifel an der Beteiligung der Angeklagten mit einem Freispruch endet, würde großen politischen und gesellschaftlichen Schaden anrichten.

    So verabscheuungswürdig Apsteins Handlungen und Praktiken auch sind, die Aufarbeitung ist und bleibt aus den genannten Gründen sehr schierig.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihren Beitrag.

Jetzt unterstützen