Im neuen Video von Anthony Lee aus dem Kanal „Landwirtschaft erLEEben“ steht Deutschlands Knebelnetz für freie Meinung im Fokus. Der Titel verrät bereits die Stoßrichtung: Laut Lee werden pro Tag bis zu 30 Menschen allein wegen ihrer Social-Media-Beiträge festgenommen, Hausdurchsuchungen genehmigt – und die sogenannten „freiheitsliebenden“ Medien schweigen.

Am Beispiel von Norbert Bolz zeigt Lee, wie selbst renommierte Wissenschaftler nicht mehr geschützt sind: Öffentliche Kritik wird nicht mehr diskutiert, sondern abgeurteilt. Ein Richter genehmigt eine Hausdurchsuchung gegen Bolz – in Berlin, nicht im autoritären Ausland. Lee bezeichnet dies als „Krönung des Wahnsinns“. (≈ 1 min 30)

Im nächsten Abschnitt kritisiert Lee die etablierte Medienlandschaft: Früher hätten ARD, ZDF und große Verlage gegen Grundrechtseingriffe protestiert, heute würden sie oft wegsehen – oder gar mitwirken. Wo sind die freien Journalisten, die sich nicht dem System unterwerfen? (≈ 3 min 30)

Besonders alarmierend sei die Rolle von KI-Systemen wie ChatGPT: Lee warnt vor einer „digitalen Wahrheitskontrolle“, in der Algorithmen Meinungen filtern und das Wahrheitsmonopol zunehmend bei Technologie- und Politikkonzernen liegt. Die Folge: Selbstzensur und Angst breiten sich aus. (≈ 5 min)

Zum Schluss richtet Lee einen Appell an den Zuschauer: Wer jetzt schweige, ermögliche die Stille als Standard. „Freiheit stirbt nicht mit einem lauten Knall – sie stirbt, wenn niemand mehr sie verteidigt“, so Lee. (≈ 6 min 45)

Wer behauptet, in Deutschland herrsche schon Meinungsfreiheit, ignoriere die Zeichen: Hausdurchsuchungen, Festnahmen, ein Medienkollektiv, das lieber wegschaut – das alles ist kein Kuriosum, sondern Teil eines Musters. Wer jetzt nicht handelt, überlässt die Debatte den Mächtigen.