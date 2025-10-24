Anthony Lee / Screenshot Youtube

„30 Festnahmen pro Tag – Hausdurchsuchung, na und? Wo sind die freiheitsliebenden Medien?“ – ein Weckruf für die Meinungsfreiheit

Netzreporter

Im neuen Video von Anthony Lee aus dem Kanal „Landwirtschaft erLEEben“ steht Deutschlands Knebelnetz für freie Meinung im Fokus. Der Titel verrät bereits die Stoßrichtung: Laut Lee werden pro Tag bis zu 30 Menschen allein wegen ihrer Social-Media-Beiträge festgenommen, Hausdurchsuchungen genehmigt – und die sogenannten „freiheitsliebenden“ Medien schweigen.

Am Beispiel von Norbert Bolz zeigt Lee, wie selbst renommierte Wissenschaftler nicht mehr geschützt sind: Öffentliche Kritik wird nicht mehr diskutiert, sondern abgeurteilt. Ein Richter genehmigt eine Hausdurchsuchung gegen Bolz – in Berlin, nicht im autoritären Ausland. Lee bezeichnet dies als „Krönung des Wahnsinns“. (≈ 1 min 30)

Im nächsten Abschnitt kritisiert Lee die etablierte Medienlandschaft: Früher hätten ARD, ZDF und große Verlage gegen Grundrechtseingriffe protestiert, heute würden sie oft wegsehen – oder gar mitwirken. Wo sind die freien Journalisten, die sich nicht dem System unterwerfen? (≈ 3 min 30)

Besonders alarmierend sei die Rolle von KI-Systemen wie ChatGPT: Lee warnt vor einer „digitalen Wahrheitskontrolle“, in der Algorithmen Meinungen filtern und das Wahrheitsmonopol zunehmend bei Technologie- und Politikkonzernen liegt. Die Folge: Selbstzensur und Angst breiten sich aus. (≈ 5 min)

Zum Schluss richtet Lee einen Appell an den Zuschauer: Wer jetzt schweige, ermögliche die Stille als Standard. „Freiheit stirbt nicht mit einem lauten Knall – sie stirbt, wenn niemand mehr sie verteidigt“, so Lee. (≈ 6 min 45)

Wer behauptet, in Deutschland herrsche schon Meinungsfreiheit, ignoriere die Zeichen: Hausdurchsuchungen, Festnahmen, ein Medienkollektiv, das lieber wegschaut – das alles ist kein Kuriosum, sondern Teil eines Musters. Wer jetzt nicht handelt, überlässt die Debatte den Mächtigen.

