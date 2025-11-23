Störung der Totensonntagsruhe

Das Wort zum untoten Untergang untoten deutschen Untotenlandes – nassforscher Epitaph an die zu nassforschen Amphibien nassforscher Staatsraison nassforsch Mutierten“

BILDet Euch durch EUCH SELBST, nicht durch BILD, denn – WIR sind das VOLK DER DIAMETRAL ENTGEGENGESETZTEN EINZIGEN UNTER DIAMETRAL ENTGEGENGESETZTEN EINZIGEN:

— „Galgenlied“ (1913) —

„Das Ur-Ich und die Ich-Idee

Gingen selbander im grünen Klee:

Die Ich-Idee fiel hin ins Gras,

Das Ur-Ich wurde vor Schreck ganz blass.

Da sprach das Ur- zur Ich-Idee:

‚Was wandelst du im grünen Klee?‘

Da sprach die Ich-Idee zum Ur-:

‚Ich wandle nur auf deiner Spur.‘ –

Da, Freunde, hub sich große Not:

Ich schlug mich gegenseitig tot.“

— Postskriptum aus dem Prosastück „Von Mir und vom Ich“

(Jakob van Hoddis, deutscher expressionistischer Dichter, geboren als Hans Davidsohn am 16. Mai 1887 in Berlin, ermordet 1942 im Vernichtungslager Sobibor)

„Von der See bis zu den Bergen: Deutschland liegt schon längst in Scherben.“

Wie nicht nur im Deutschen Zwangsfernsehfunk hartnäckig geleugnet und von den GEZ-Zwangseinpeitschern permanent „weggelobt“, ist es dennoch mit aller Apokalypsen-Verspätung bereits KURZ VOR ZWÖLF – „Doomsday Clock“! – und damit VIEL ZU SPÄT, um überhaupt noch etwas auch nur einen Kubikmillimeter in bessere Bahnen lenken zu können. Die untote „Titanic“ aus dem „Heimathafen deutsches Untotenland“ hat den Eisberg längst gerammt – und die Schotten sind schon randvoll gelaufen: WIR (sic!) führen den Neo-Nerobefehl aus: „Stillgestanden zur Höllenfahrt!“

Der Kapitän als notorisch „bekennender Alkoholiker“ (sic und hicks und hickepicks!) ist sturzbetrunken (hicks und hickepicks!), will uns mitsamt Shanty-Chor etwas von Freiheit und „westlichen Werten“ wertschätzend vorlaut vorplärrend vorlallen (hickepicks!) – und die Sturmtruppen der „Stasi-staatlich“ gegenfinanzierten „NGO-Antifa-Schlägerbanden“ hindern die Passagiere daran, ihre Rettung selbst zu organisieren: „CDU – und drin bist Du! Drin bist Du noch lange nicht: Erst sag uns Dein Parteigedicht!“

Wenigstens sitzen WIR (sic!) – „Das WIR IM BIER zählt!“, doch: „WIR sind NICHT das Volk!“ – zumindest EXTREM KURZFRISTIG noch in der Ersten Klasse, um „mit dem zweiten Bullauge besser sehen“ zu können!

Derweil spielt die Bordkapelle die „Internationale“ – und der versoffen absaufende Funker sendet kulturmarxistisch paranoide Neurosenneujahrsgrüße in alle Welt:

„Wenn wir nun bald untergeh’n, woll’n wir saufend geradesteh’n!“

Also sprach der KI-Maschinengeneral: „Augen geradeaus zur Himmelfahrt: Der Nerobefehl-Sei-Mit-Uns!“