XRP und die Banken: Was hinter dem Milliarden-Hype wirklich steckt

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Banken, Stablecoins, Tokenisierung und eine US-Treuhandbank: Ripple ist institutionell so stark wie selten. Doch nicht jede Partnerschaft erzeugt automatisch Nachfrage nach XRP.

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