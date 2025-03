Trump kündigt strategische Kryptowährungs-Reserve an – Kurse steigen

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag Pläne für eine strategische Reserve aus fünf Kryptowährungen angekündigt. Dies berichtet die „Washington Post“ unter Berufung auf Insider. Mit Unterstützung seiner Finanzministerin Kelly Loeffler soll das Vorhaben die wirtschaftliche Stärke der USA sichern. Die Reserve umfasst Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (Ripple), Solana (SOL) und Cardano (ADA), wobei Bitcoin und Ethereum als zentrale Elemente gelten. Trump erklärte in einem Social-Media-Post, diese Währungen würden „das Herzstück der Reserve“ bilden, was zu starken Kurssteigerungen führte: Cardano verzeichnete einen Anstieg von über 62 %, XRP und Solana legten ebenfalls deutlich zu.

Im Wahlkampf hatte sich Trump, der einst Kryptowährungen skeptisch gegenüberstand, als Befürworter digitaler Währungen positioniert und versprochen, die USA zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ zu machen. Experten sehen darin eine klare Abkehr von seiner früheren Haltung. Kritiker warnen jedoch vor regulatorischen Hürden und finanziellen Risiken, da die Umsetzung komplex und die Kryptomärkte volatil bleiben. Die Ankündigung folgt auf eine Anfang 2025 erlassene Executive Order, die eine Arbeitsgruppe zur Prüfung digitaler Vermögenswerte einsetzte. Details zur praktischen Umsetzung der Reserve sind noch unklar.

Quelle: Coinzeitung