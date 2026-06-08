Stablecoins erreichen den Geldschalter: MoneyGram startet eigenen Digital-Dollar

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Kryptoporter

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MoneyGram startet mit MGUSD einen Dollar-Stablecoin auf Stellar. Das Entscheidende ist nicht der Token selbst, sondern der Zugang zu 60 Millionen Kunden und fast 500.000 Auszahlungsstellen.

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