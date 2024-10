Sam Altmans World: Weltherrschaft oder nur Größenwahn?

in

Die Umbenennung von Worldcoin zu World soll die ambitionierten Ziele des von Sam Altman und Alex Blania gegründeten Unternehmens besser widerspiegeln. Doch hinter der Vision einer globalen digitalen Identität, die auf Iris-Scans basiert, verbergen sich auch kritische Punkte.

World verfolgt die Idee, mit dem Iris-Scan, der sogenannten World ID, eine eindeutige Identität im digitalen Raum zu schaffen. Das Unternehmen argumentiert, dies sei im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und der zunehmenden Verbreitung von Deepfakes unerlässlich.

Doch die Frage ist, ob eine derart umfassende Datenerfassung, die zudem auf unlöschbaren Iris-Scans basiert, wirklich der richtige Weg ist, um diesen Herausforderungen zu begegnen? World betont zwar die Datensicherheit und die Anonymität der Nutzer, doch die Skepsis bleibt. Insbesondere, da die Einführung von Worldcoin in einigen Ländern, wie beispielsweise Spanien, aufgrund von Datenschutzbedenken bereits gestoppt wurde.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fragwürdige Verbindung zwischen der digitalen Identität und der Kryptowährung Worldcoin. Zwar argumentiert das Unternehmen, dass die Kryptowährung als Anreiz für die Nutzer dient, sich registrieren zu lassen, doch es drängt sich der Verdacht auf, dass hier in erster Linie ein neuer Markt für eine weitere Kryptowährung geschaffen werden soll.

Auch die marktbedingten Schwankungen der Kryptowährung Worldcoin werfen Fragen auf. Ist es ethisch vertretbar, Menschen in von Armut und Inflation geplagten Ländern mit der Aussicht auf schnelle Gewinne zum Iris-Scan zu bewegen? Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Gründer und die Worldcoin Foundation rund 25 Prozent aller Worldcoins besitzen. Dies erweckt den Eindruck eines Systems, das in erster Linie den Gründern und frühen Investoren zugutekommt.

World präsentiert sich als Unternehmen, das die Welt verbessern will. Doch angesichts der undurchsichtigen Strukturen, der massiven Datenerfassung und der Verquickung mit einer volatilen Kryptowährung ist Skepsis angebracht. Es bleibt abzuwarten, ob World seine hochgesteckten Ziele erreichen kann, ohne dabei die Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung der Nutzer zu verletzen.

