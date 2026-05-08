Nation-State-Angriff auf DeFi-Protokoll Tydro veranlasst Handelspause – Bitcoin-Mining stärkt sich mit Stratum v2

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Chaos Labs meldet verdächtigen Angriff auf Tydro-Protokoll, während Bitcoin-Mining mit Stratum v2 dezentraler wird. Amazon integriert Krypto-Zahlungen für KI-Agenten.

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