Kryptomarkt wieder unter Druck: Bitcoin fällt, Altcoins trifft es härter

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Bitcoin fällt zurück auf rund 61.700 Dollar, während Altcoins deutlich stärker verlieren. Was den Markt belastet, welche Coins sich behaupten und warum der Nachmittag entscheidend wird.

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