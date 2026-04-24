Krypto-Woche im Zeichen von Regulierung und DeFi-Turbulenzen

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US-Banken kämpfen gegen neue Stablecoin-Regeln, DeFi-Protokolle sammeln 43.000 ETH für Exploit-Wiederherstellung und Bitcoin kämpft mit geopolitischen Spannungen.

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