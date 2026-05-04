Gefährliche Betrugsmasche mit gefälschten Bank-Stablecoins

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Bitcoin steigt über 80.000 Dollar, doch neue Betrugswelle mit gefälschten Bank-Stablecoins zeigt Risiken des unregulierten Marktes auf.

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