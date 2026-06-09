FTX-Gründer bittet Trump um Begnadigung: Wird der Milliardenbetrug politisch reingewaschen?

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Sam Bankman-Fried beantragt offiziell eine Begnadigung. Der FTX-Gründer will zwar nicht sofort aus der Haft, doch sein Antrag sorgt bei Geschädigten und in der Kryptobranche für Empörung.

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