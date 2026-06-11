Euro-Stablecoin-Offensive: Europas Banken greifen Tether und Circle an

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37 Banken aus 15 Ländern arbeiten bereits am Euro-Stablecoin Qivalis. Weitere Institute starten eigene Projekte. Europas Banken kämpfen um die Kontrolle über das digitale Geld.

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