ETF-Abflüsse, Stablecoin-Boom und CBDC-Druck: Der Kryptomarkt wird erwachsener

Der Kryptomarkt startet in die neue Woche mit gemischten Signalen. Bitcoin hält sich nach dem Rücksetzer unter die Marke von 80.000 Dollar im Bereich von rund 78.000 Dollar, Ethereum notiert bei etwa 2.185 Dollar, Solana bleibt unter 90 Dollar. Das klingt zunächst nach einer Verschnaufpause. Tatsächlich zeigt sich aber eine tiefere Verschiebung: Spekulatives Kapital wird […]

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