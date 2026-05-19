Es muss nicht immer Bitcoin sein: Die fünf wichtigsten Altcoins im Überblick

Bitcoin bleibt der Taktgeber des Kryptomarktes. Wenn Bitcoin fällt, leidet meistens der gesamte Markt. Wenn Bitcoin steigt, folgt oft die nächste Altcoin-Welle. Trotzdem wäre es ein Fehler, Krypto nur auf Bitcoin zu reduzieren. Viele der spannendsten Entwicklungen passieren dort, wo Blockchains nicht nur Wert speichern, sondern Anwendungen, Zahlungen, Datenfeeds und ganze Finanzinfrastrukturen ermöglichen. Der Markt […]

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