Digitaler Euro: „Nicht programmierbar“ – und genau das ist der Trick

Norbert Häring warnt auf seinem Blog „Geld und mehr“ davor, dass die Debatte um die angebliche „Nicht-Programmierbarkeit“ des digitalen Euro an der eigentlichen Gefahr vorbeigeht.

Der EU-Rat versichert im neuen Verordnungsentwurf zum digitalen Euro, die neue Zentralbankwährung werde kein„programmierbares Geld“ sein. Also keine digitalen Euro-Einheiten, die nur für „gute“ Waren funktionieren, keine Ablaufdaten, kein eingebautes Verbot für unliebsame Käufe. Klingt beruhigend – ist aber, nüchtern betrachtet, eine Beruhigungspille.

Denn im gleichen Atemzug steht im Text, dass der digitale Euro „die Programmierung bedingter Zahlungsvorgänge“ unterstützen soll. Nicht das Geld selbst, heißt es dann – aber die Zahlungen. Übersetzt: Man verbietet den „Aufdruck auf dem Geldschein“, baut aber die Infrastruktur, mit der Zahlungsdienstleister, Plattformen und Behörden die Bedingungen in die Zahlungsschiene packen können. Technische Werkzeuge, APIs, Reservierungen von Mitteln, automatisierte Ausführung: genau die Bausteine, die man braucht, um aus einem Zahlungssystem eine Steuerungsmaschine zu machen.

Häring verweist dazu auf die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die in ihrem Jahresbericht 2023 beschreibt, wie ein künftiges, hochgradig zentralisiertes Geldsystem aussehen könnte: Tokenisierung, ein „Unified Ledger“ (ein einheitliches Hauptbuch) und eine programmierbare Plattform. Was wie Technokraten-Sprech klingt, ist politisch brisant: Wenn Geld, Konten, Wertpapiere und sogar reale Güter als „Token“ in einem gemeinsamen System verwaltet werden, können Regeln direkt in die Abläufe eingebaut werden – nicht nur für Produkte, sondern für Personen, Orte, Zwecke, „Compliance“ und alles, was man sonst noch als Vorwand findet.

Das Prinzip ist simpel: Wo früher viele Akteure dezentral „Buch geführt“ haben, entsteht ein zentraler Datentopf mit zentraler Ausführung. Effizienz ist das Verkaufsargument – Kontrolle ist der Nebeneffekt. Und wer Kontrolle über Zahlungen hat, hat Kontrolle über Verhalten. In einer Welt der Mikrozahlungen (Kilometer, Kaffee, Buchseite, Toastscheibe) wird das Bezahlen zur digitalen Leine: Wer darf was, wann, wo, zu welchem Preis – und mit welcher „Begründung“?

Schon heute können Banken Transaktionen verteuern, verbilligen oder blockieren – etwa über Aufschläge oder Sperren. Der Unterschied: Mit einem automatisierten, durchdigitalisierten System wird das nicht Ausnahme, sondern Normalität. Und wie immer fängt es bei den Gruppen an, bei denen man sich am leichtesten eine Zustimmung organisiert: „Sozialleistungen nicht für Glücksspiel“, „Ex-Häftlinge nicht für Alkohol“, „Schutz der Versichertengemeinschaft“ – und irgendwann sind es CO₂-Konten, Ernährungsprofile, Bewegungsdaten und andere Zügel, die man als „vernünftig“ verkauft.

Besonders heikel ist die Datenseite: Ein „Unified Ledger“ bedeutet vollständige, überprüfbare Aufzeichnungen über Transaktionen und Eigentumswechsel – also Totalspeicherung als Standard. Datenschutz-Floskeln helfen da wenig, wenn die Architektur auf Zentralisierung, Nachvollziehbarkeit und Durchsetzung ausgelegt ist. Häring kritisiert zudem, dass die BIZ von öffentlich-privaten Partnerschaften spricht: Wer dann als „privater Partner“ in so einem System mitmischt, bleibt offen – aber die Versuchung, Macht und Daten zu bündeln, ist offensichtlich.

Unterm Strich ist das zentrale Problem also nicht, ob der digitale Euro offiziell „programmierbar“ genannt wird. Das Problem ist das System, das man damit vorbereitet: automatisiert, zentralisiert, datenhungrig – und mit einer eingebauten Tendenz, Bargeld an den Rand zu drängen. Wer Bargeld verdrängt, nimmt den Menschen die letzte Ausweichspur. Und wer die Ausweichspur entfernt, muss sich nicht mehr anstrengen, um Kontrolle durchzusetzen – dann reicht ein Klick.