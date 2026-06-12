DeFi, ETFs und Krypto-Apps: So gelingt Anfängern der einfache Einstieg

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Was unterscheidet DeFi, ETFs und den direkten Kryptokauf? Ein verständlicher Einstieg über Coinbase, Revolut und Broker – mit Chancen, Kosten und Risiken.

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