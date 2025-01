China verschärft Krypto-Überwachung

China hat neue Devisenregeln eingeführt, die speziell auf den Kryptomarkt abzielen. Diese Maßnahmen sollen den grenzüberschreitenden Handel überwachen und möglicherweise einschränken, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Die Regulierung stellt eine Fortsetzung der harten Haltung gegen Kryptowährungen dar, die in den letzten Jahren in China zu beobachten war.

Bitcoin-Käufe in Hongkong

Das Unternehmen Yuxing aus Hongkong hat eine bedeutende Investition in Bitcoin vorgenommen, indem es 78,2 BTC für insgesamt 6,3 Millionen Dollar erwarb. Dies zeigt weiterhin das wachsende Interesse an Kryptowährungen in der Region trotz restriktiver Regulierungen in anderen Teilen Chinas.

Do Kwon in US-Gewahrsam

Nach einer langen und komplizierten Auslieferungsprozedur befindet sich Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs, nun in US-Gewahrsam. Kwon, der in Verbindung mit dem Zusammenbruch der TerraUSD (UST) und Luna (LUNA) steht, wird in den USA wegen Betrugs und anderer Straftaten angeklagt.

Bitcoin-Verfassungsabstimmung in der Schweiz

Eine Bürgerinitiative in der Schweiz, die darauf abzielt, Bitcoin in die Verfassung aufzunehmen, hat genügend Unterschriften gesammelt, um zur Abstimmung freigegeben zu werden. Diese Initiative könnte ein Präzedenzfall für andere Länder sein, die über die Anerkennung von Kryptowährungen als legale Währung nachdenken.

Bitcoin-Tracking-Fonds in Israel

In Israel wurden sechs neue Bitcoin-Tracking-Fonds gestartet, die sich unter anderem auf den BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) und andere bedeutende Indizes konzentrieren. Diese Entwicklung signalisiert ein wachsendes Vertrauen in die institutionelle Integration von Kryptowährungen.

Japan lehnt Bitcoin-Reserve-Vorschlag ab

Ein Vorschlag zur Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve in Japan wurde von den Gesetzgebern abgelehnt. Die Gründe für die Ablehnung liegen vor allem in der hohen Volatilität der Kryptowährung und der fehlenden Regulierung.

MiCA-Vorschriften in der EU

Tether steht unter Druck durch die neuen MiCA-Vorschriften, die am 30. Dezember in der EU in Kraft getreten sind. Diese Regulierungen zielen darauf ab, den Kryptomarkt sicherer und transparenter zu gestalten, was weitreichende Auswirkungen auf Stablecoin-Anbieter haben könnte….

