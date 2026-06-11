Bitcoin unter Druck: Marc Friedrich sieht Panik – und eine historische Kaufchance

Der Finanzexperte und YouTuber Marc Friedrich hält den aktuellen Absturz des Bitcoin-Kurses nicht für das Ende der Kryptowährung, sondern für eine mögliche Kaufgelegenheit. In einem aktuellen Video analysiert er die jüngsten Kursverluste, ETF-Abflüsse und die Diskussionen rund um den Großinvestor Michael Saylor. Nach Friedrichs Einschätzung befindet sich Bitcoin seit Ende 2025 in einem Bärenmarkt. Der […]

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