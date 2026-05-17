Bitcoin unter 80.000 Dollar: Warum der Kryptomarkt trotzdem nicht kippt

Bitcoin ist am Wochenende zeitweise unter 78.000 Dollar gefallen und notiert am Sonntagmorgen wieder im Bereich von rund 78.000 Dollar. Auch Ethereum bleibt mit etwa 2.185 Dollar verhalten, Solana bewegt sich unter 90 Dollar, während XRP und Dogecoin nur leichte Bewegungen zeigen. Auf den ersten Blick wirkt der Markt damit schwach. Auf den zweiten Blick […]

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