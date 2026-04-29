Bitcoin kratzt an 80.000 Dollar – Fed-Entscheidung und geopolitische Spannungen treiben Märkte

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Bitcoin steigt auf 77.000 Dollar vor Powell’s letzter Fed-Sitzung. Während regulatorische Kämpfe um Prediction Markets eskalieren, warnen Experten vor KI-Risiken.

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