Bitcoin durchbricht 82.000 Dollar während politischer Krypto-Unsicherheit in den USA

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Bitcoin erreicht neues Allzeithoch von 82.000 Dollar, während US-Politik um CLARITY Act und Stablecoin-Regulierung ringt. Banken verweigern Gespräche.

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