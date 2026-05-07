Bankenlobby kämpft gegen Stablecoin-Gesetz, während Bitcoin Corporate Adoption voranschreitet

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Während die Bankenlobby versucht, neue Stablecoin-Regeln zu verhindern, setzen Unternehmen verstärkt auf Bitcoin und Krypto-Lösungen.

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