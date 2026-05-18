Angriff auf Krypto-Anleger: Grüne und Linke wollen Steuerfreiheit kippen und Aufsicht verschärfen

Im Bundestag liegen zwei neue Initiativen vor, die für Krypto-Anleger in Deutschland erhebliche Folgen haben könnten. Die Grünen wollen die einjährige Steuerfreiheit für private Kryptogewinne abschaffen. Die Linke fordert darüber hinaus eine deutlich schärfere Regulierung, eine zentrale europäische Kryptoaufsicht, Identitätspflichten bei selbstverwalteten Wallets und sogar mögliche Handelsverbote für bestimmte Kryptowerte. Für die Krypto-Branche ist das […]

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