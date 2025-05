Leichter leben in schwierigen Zeiten

Wir verlieben uns nicht nur in Menschen – sondern auch in Ideen. In Weltbilder, Versprechen, Hoffnungen. Doch wie Beziehungen zerbrechen können, so zerfallen auch Ideale, an die wir einst geglaubt haben, zu Staub. Wer in dieser Zeit zwischen Zweifel und Sehnsucht lebt, findet in diesem schmalen Buch einen leisen, aber klaren Begleiter. Die PDF-Version ist zudem kostenlos.

„Verliebt, verlobt, verloren“ ist kein Roman. Es enthält 160 kurze Kapitel – eher wie Kalenderblätter, mit je einer Lebensweisheit, die still auf den Punkt bringt, was viele fühlen: das Ringen um Nähe, um Vertrauen, um Mut zum Neuanfang.

Für alle, die lieben – und manchmal zweifeln.

Für alle, die verlassen wurden – oder selbst gingen.

Für alle, die sich nach Klarheit sehnen – in der Liebe, im Beruf, in der Welt.

Dieses Buch zeigt persönliche Gedanken. Geklärte, durchlebte, aufrichtige. Viele trösten, manche fordern und öffnen unerwartete Türen. Es hilft nicht durch Lautstärke, sondern durch Stille.