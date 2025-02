Berlin – Die von Elon Musk geleitete Plattform X hat gegen die deutsche Bundesregierung Klage eingereicht. Der Streitpunkt ist eine neue Gesetzgebung, die Plattformen wie X verpflichtet, Hassrede und Desinformation effektiver zu bekämpfen.

Die Klage wurde am Montag beim Verwaltungsgericht in Berlin eingereicht. X argumentiert, dass die neuen Vorschriften eine unverhältnismäßige Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung darstellen. Die Plattform sieht sich durch die Regulierung in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, eine offene Diskussionsplattform zu betreiben.

Die Bundesregierung verteidigt die neuen Regelungen als notwendig, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Hassrede im Internet zu kontrollieren. Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte: „Unser Ziel ist es, einen sicheren Raum für Kommunikation zu schaffen, ohne dabei die Grundrechte zu verletzen.“

Rechtsanwälte von X betonen, dass die Plattform bereits erhebliche Anstrengungen unternimmt, um Inhalte zu moderieren, und dass die neuen Gesetze zusätzliche, unnötige Belastungen schaffen würden. Der Fall wird voraussichtlich weitreichende Auswirkungen auf die Regulierung von sozialen Medien in Deutschland haben.

Das Gericht hat noch keinen Termin für die Anhörung festgelegt, doch Experten erwarten, dass dieser Fall ein Präzedenzfall für zukünftige Debatten über Meinungsfreiheit und Regulierung im digitalen Raum sein könnte.

Germany submits the highest number of legal demands for user data to X within the European Union, with ~87% of these requests targeting speech-related offenses. X believes that these legal demands for user data are unlawful and has taken cases in both German federal and state…