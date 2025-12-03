Symbolbild

Strack-Zimmermann scheitert vor Gericht, weil Staatsanwaltschaft nicht vor Gericht erscheint

|

Redaktion

|

Ein Vorgang, der an Rechtsstaat-Slapstick erinnert: Das Verfahren gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde kurzerhand eingestellt – nicht etwa, weil die Vorwürfe entkräftet wären, sondern weil die Staatsanwaltschaft schlicht nicht zur Hauptverhandlung erschien, wie haintz.media berichtet. So erledigt sich brisantes politisches Gerumpel offenbar ganz bequem selbst, wenn die Anklagebank leer bleibt und niemand auftaucht, um Verantwortung zu übernehmen.

Dass ausgerechnet eine der lautesten Stimmen der politischen Bühne nun durch ein Nichterscheinen der Justiz aus dem Schneider ist, setzt dem Schauspiel die Krone auf. Ein Vorgang, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet – und der das Vertrauen in staatliche Abläufe weiter erodieren lässt.

Avatar-Foto

Redaktion

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Eine Antwort zu „Strack-Zimmermann scheitert vor Gericht, weil Staatsanwaltschaft nicht vor Gericht erscheint“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    JaJa, der Herr schützt die Seinen, Noch ! Aber Wir werden auch eine keifende Agnes irgenwann mal loswerden.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: