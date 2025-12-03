Strack-Zimmermann scheitert vor Gericht, weil Staatsanwaltschaft nicht vor Gericht erscheint

Ein Vorgang, der an Rechtsstaat-Slapstick erinnert: Das Verfahren gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde kurzerhand eingestellt – nicht etwa, weil die Vorwürfe entkräftet wären, sondern weil die Staatsanwaltschaft schlicht nicht zur Hauptverhandlung erschien, wie haintz.media berichtet. So erledigt sich brisantes politisches Gerumpel offenbar ganz bequem selbst, wenn die Anklagebank leer bleibt und niemand auftaucht, um Verantwortung zu übernehmen.

Dass ausgerechnet eine der lautesten Stimmen der politischen Bühne nun durch ein Nichterscheinen der Justiz aus dem Schneider ist, setzt dem Schauspiel die Krone auf. Ein Vorgang, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet – und der das Vertrauen in staatliche Abläufe weiter erodieren lässt.